15 Mart 2021 Pazartesi 23:40 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 23:40

Maraşlı dizisinin 10. bölümü izleyenleriyle buluştu. Atv ekranlarında Pazartesi akşamı ekrana gelen Maraşlı 10. bölümde Necati, Aziz'e hayatı zehir etmeye yeminlidir. Öte yandan Savaş, Maraşlı'nın kardeşi Nevzat'ı kaçırır ve karşılığında malları ister. Sami'nin adamları ise Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. Mahur vurulur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı 10. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 10. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Maraşlı 10. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Maraşlı 10. bölümü full izlemek isteyenler için son bölüm tek parça izleme linki ve son bölüm özeti.

MARAŞLI 10. BÖLÜM FULL İZLE

Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.

MARAŞLI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?

Maraşlı 10. bölümde Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir...

Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. İkili kaçmayı başarır ama Mahur vurulmuştur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek midir?

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı, her Pazartesi Atv'de.