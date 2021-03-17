17 Mart 2021 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:47

Yasak Elma dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Pazartesi akşamları FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkan dizinin gelecek bölümünde çok büyük değişimler yaşanacak. Yasak Elma 103. yeni bölüm fragmanında Cansu'nun çıkardığı yangında zehirlenen Yıldız, yıllarca komada kalır. 5 yıl sonra gözlerini açan Yıldız, Çağatay ve Cansu'nun evlendiğini duyunca ne yapacak? İşte Yasak Elma 103. Bölüm fragmanı

YASAK ELMA 103. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





FOX Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma'nın 103. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

YASAK ELMA 103. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Cansu, Çağatay ve Yıldız'dan intikam almak için onların evde bulunduğu bir anda evi benzin dökerek ateşe vermişti. Dizinin son bölümünün finalinde Çağatay ve Yıldız, dumandan zehirlenmişti.

Yeni bölümde ise izleyenleri oldukça şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. 5 yıl sonrasını gösterecek olan Yasak Elma 103. yeni bölümde Cansu ile Çağatay'ın evlenmiş olması görenleri hayrete düşürdü.

Yasak Elma 103. Bölüm fragmanında; Yıldız 5 yıldır komadadır ve çocuğu Cansu'yu annesi zannetmektedir. Yıldız'ın uyandığını öğrenen Cansu ise çocuğu ona vermemek için elinden geleni yapacaktır.

Öte yandan Hasan Ali beyin ise her şeyini kaybedip seyyar satıcılık yaptığı görülüyor.

Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.

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