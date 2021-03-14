14 Mart 2021 Pazar 13:07 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 13:07

Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 22. yeni bölüm fragmanına Volkan'ın "Biz çok mutluyduk Asya" sözü damga vurdu. Son bölümde Asya'nın Gönül Güçlü'ye ayar vermesi sosyal medyada trend olmuştu. Asya'nın Sinan ile gazetelere çıkan haberine gelen tepkiler üzerine Asya, elindeki en güçlü silahı olan videoyu Gönül'e gösterip kendisiyle uğraşmamasını söylemişti. Peki yenibölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 22. yeni bölüm fragmanı

SADAKATSİZ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Volkan Asya'yader. Asya ise tepkisiz kalır.

Volkan kendi bozduğu aile mutluluğunu yeniden elde etmek için çabalasa da Asya'nın kalbi çok kırılmıştır. Bir yandan Derin bir yandan Asya ile olan ilişkisi Volkan'ı bilinmeyen bir çıkmaza sürüklemiştir.

Sadakatsiz 22. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, yeniden aile olma hayalleriyle oğlu Ali ile birlikte Asya'nın evindedir!

Volkan oğulları ile, Asya'nın evindedir ve Ali'nin psikolojisi için gerekli olan buluşmalardan birisini gerçekleştirmektedir. Oyun oynayarak geçirdikleri akşamı Volkan, Asya'ya karşı kullanmak ister. Keyifli gece sonunda Asya'ya yeniden aile olabileceklerini hissettiren cümleler kurar. Asya ise Volkan'ı, soğuk bir surat ile dinlemektedir.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Sadakatsiz 21. bölümde Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü'nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer.

Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayılır. Bunu gören Derin ise oldukça sevinmiştir. Hemen haberi Volkan'a gösterir.

Derin, haberi gördükten sonra okulun önünde Asya'ya imalı konuşmalarda bulunur.

Haberin yayılmasıyla hem sosyal çevresinde hem de iş yerinde sorunlarla karşılaşan Asya, bu işe bir çözüm bulmaya mecburdur.

Gönül hanıma videoyu gösteren Asya "Bunun tüm tekirdağ'a yayılmasını istemiyorsanız benimle uğraşmayı bırakın" der.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!