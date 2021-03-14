14 Mart 2021 Pazar 15:28 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 15:28

Çağatay Ulusoy'un kağıt toplayıcısını canlandırdığı 'Kağıttan Hayatlar' filmi Netflix'te yayınlandı. Sosyal medyada diziyi duyanlar "Kağıttan Hayatlar konusu nedir? Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimlerdir?" gibi sorulara cevap arıyor. OGM Pictures tarafından hayata geçirilen ve yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu Kağıtlar Hayatlar, kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor. İşte detaylar...

Oyuncu Çağatay Ulusoy'un kağıt toplayıcısının hayatını canlandırdığı 'Kağıttan Hayatlar' filmi Netflix'te yayımlandı. Çağatay Ulusoy'un başarılı oyunculuk performansı ve filmin konusu kısa sürede Twitter'da trend oldu. Netflix'te yayınlanan Kağıttan hayatlar filmini izleyen kullanıcılar, oyuncuların performansını çok beğendiklerini dile getirdi.

Kağıttan hayatlar filmi geçtiğimiz yaz çekildi. Kağıttan Hayatlar filminin çekimleri Balat ve çevresinde gerçekleşmiştir.

KAĞITTAN HAYATLAR KONUSU

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.

KAĞITTAN HAYATLAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul'un başrollerini paylaştığı Kağıttan Hayatlar filminde; Turgay Tanülkü, Selen Öztürk, Osman İskender Bayer, Tomris Çetinel, Volkan Çalışkan, Mehmet Bahattin Genç ve Okşan Büyük eşlik rol alıyor.

EMİR ALİ DOĞRUL KİMDİR?

Çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul, 2011 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul öğrenimi devam ediyor. İzmir Güzeli Ajans'a bağlı olarak oyunculuk yapıyor.

Kamera karşısına ilk kez 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan "Egenin Hamsisi" dizisiyle geçti ve bu dizde Eşrefcan Kuru karakterini canlandırdı.