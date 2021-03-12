12 Mart 2021 Cuma 23:44 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 23:44

Seni Çok Bekledim dizisinin 7. bölümü yayınlandı. Seni Çok Bekledim 7. bölümde Cemal, Erol'un vereceği ifadeyle Selo'nun içeriden çıkamayacağına emindir. Oysa Erol'un aklında bambaşka bir plan vardır. Öte yandan Kadir, Ayliz'in annesinden hesap sorar. Ayliz'e neden kardeşinin öldüğünü söylediğini öğrenmek ister. Ayliz'in annesi Kadir'e gerçekleri anlatacak mı? Seni Çok Bekledim 7.bölüm izle Puhutv!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Seni Çok Bekledim dizisi 7. bölümüyle cuma akşamı Star Tv'de izleyici karşısına çıktı. Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seni Çok Bekledim 7. bölümde Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut'a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut'un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar.

Kadir ve Ayliz, parkta Umut'u oynatırken çocuk ortadan kaybolur. Kadir, onu bulamazlarsa kendini hiç affetmeyeceğini söyler.



Kadir, Ayliz'e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.

Cemal, Erol'un vereceği ifadeyle Selo'nun içeriden çıkamayacağına emindir. Oysa Erol'un aklında bambaşka bir plan vardır.

Seni Çok Bekledim 7.bölümde İsmet, Cemal'in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yaparken, aradığının bizzat kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

Öte yandan Kadir, Ayliz'in annesinden hesap sorar. Ayliz'e neden kardeşinin öldüğünü söylediğini öğrenmek ister. Ayliz'in annesi Kadir'e gerçekleri anlatacak mı?

Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.

Seni Çok Bekledim, depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini anlatıyor.

Cuma akşamları Star Tv'de yayınlanan dizi, Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor.