11 Mart 2021 Perşembe 20:47 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 20:47

Alev Alev 18. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanan dizi Alev Alev 18. bölümde; Çelebi, Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasına neden olmuştur. Çelebi Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir. Boşanma davasından kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır. İşte kaçıranlar için Alev Alev 18. bölüm Puhu Tv izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeliğini Ahmet Katıksız, Senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor. Alev Alev 18. bölüm full izleme sayfası tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ALEV ALEV 18. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

https://puhutv.com/alev-alev-18-bolum-izle



Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev 18. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı.

ALEV ALEV 18. BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi Alev Alev, yayınlanan 18. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Alev Alev 18. bölümde Çelebi Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasına neden olmuştur.

Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika bile kalmak istemeyen Ozan, elbirliği ile evi boşaltırken, yaşanan bu zor günler Ozan ve Cemre arasındaki duyguların ortaya çıkmasını sağlar.

Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir.

Çelebi Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir. Boşanma davasından kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır.

Cemre ile Çelebi'nin boşanma davasının görüldüğü Alev Alev 18. bölümde Çelebi, boşanmak istediğini söyleyerek herkesi şoke ediyor.

Cemre ile Ozan'ın yakınlaşması dikkat çekerken, Ali'nin Antalya'ya gitme teklifi Çiçek'i zor durumda bırakıyor. Ali ve Atlas arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Çiçek'in seçimi merak konusu oldu.

Zeyno'nun mahalleye geri döndüğünü gören Ömer büyük bir şaşkınlık yaşar. Zeyno kim?