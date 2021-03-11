11 Mart 2021 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 23:50

Mucize Doktor 53. bölümü ile FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor, son bölüme ellerinde bir yapı bozukluğu olan çocuğun ameliyatında yaşananlar damga vurdu. Mucize Doktor 53. bölümde; Ezo ve Ali, kimsesiz çocukların tedavi edildiği bir hastaneye gider. Elleri kesilmek üzere olan bir çocuğu kurtarmak Ali'ye kalmıştır. Çocuğun elleri kesilecek mi? Mucize Doktor son bölüm ful izleme linki ve yeni bölüm fragmanı. Mucize Doktor 53. bölüm full izle

Mucize Doktor 53. bölümde küçük bir çocuğun ameliyatı için kardeş hastaneye giden Ali, Ezo ve Nazlı'yı bir felaketler zinciri beklemektedir. Mucize Doktor dizisinin 53. bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 53. BÖLÜM FUL İZLE

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 53. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

MUCİZE DOKTOR 53. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 53. bölümde; Elleri kesilmek üzere olan bir çocuğu kurtarmak Ali'nin yapacağı bir ameliyata bağlıdır. Bir çözüm bulunamazsa çocuğun elleri kesilecektir. Ali, çocuğu mutlu etmek için elinden gelenin fazlasını yapmak için canla başla çalışır.

Hastanenin sorumlu doktoru Ali'nin müdahalesine karşı koyar. Ali bir eli kurtarmıştır. Diğer ele müdahalesine izin verilmez. Ali Vefa, çocuğu bu durumdan kurtarabilecek mi?

Ali eski önyargılarla tekrar yüzleşir ve türlü imkansızlıklarla mücadele ederken Ferman, diğer tarafta, Vuslat'ın zengin ve sapasağlam bir arkadaşına tıbbın sunduğu en son olanaklarla bakmakla yükümlü ve bundan çok rahatsızdır.

Bu hayat adil değil. Ama eşitliği biraz olsun sağlamak adına kim, ne yapabilir?