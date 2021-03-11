11 Mart 2021 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 23:55

Akrep 14. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Star Tv ekranlarında Perşembe akşamı yayınlanan Akrep dizisinin son bölüme Ferda'nın hapisten çıkışı damga vurdu. Kızını görmek isteyen Ferda, hiç beklemediği bir şeyle karşı karşıya kalacaktır. Perihan, kızı Ferda'yı yaka paça evden attırır. Artık Perihan'ın tek amacı, Berna'nın katili Ferda'nın hayatını cehenneme çevirmektir. Star Tv'de yayınlanan dizi Akrep 14. Bölümü haberimizden kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. Akrep 14. son bölüm Puhu Tv!

AKREP 14. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Yapımını 1441 Productions'un, yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği Akrep dizisinin Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz rol alıyor.

AKREP 14. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Akrep 14. bölümde; Ferda hapisten çıkar çıkmaz kızı Merve'yi görmek için soluğu köşkte alır. Perihan, Ferda'nın Merve ile konuşmasına engel olur ve ağır sözler sarf ederek Ferda'yı evden yaka paça attırır. Çünkü, artık Perihan'ın tek amacı, kızı Berna'nın katili Ferda'nın hayatını cehenneme çevirmektir.

Ahmet, Ferda'nın karşısına dikilip kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin geçmiş hesaplaşması, yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulmak ve Ferda'ya kendini affettirmek için çabalarken, Fikret'e Emgen İlaç'taki hissesini devralmak istediğini söyler.

Fikret, Ferda'nın köşke gelişi sırasında kozunu kullanarak Merve'ye, annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Annesi tarafından bir kez daha kandırıldığını düşünen Merve'nin tepkisi ağır olur. Bunun üzerine Ferda, Fikret'e tehditler savurur ve çareyi Ahmet'te arar. Ahmet, kızının yerini söylemesi karşılığında Ferda ile anlaşır ve gerektiğinde çok tehlikeli olabileceğini de Ferda'ya gösterir.

Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, her hafta perşembe akşamı Star Tv'de yayınlanıyor.

'Akrep'in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Erkan Birgören kaleme alıyor.