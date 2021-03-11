11 Mart 2021 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 13:17

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm fragmanı ekrana geldi. Uyanış Büyük Selçuklu 25. yeni bölüm fragmanında Melikşah, huzuruna çıkan Markus'a savaşa hazır olduklarını ima eder. "Söz vardır savaş bitirir. Söz vardır kelle götürür. Madem savaşı bitirecek bir söz söylemezsiniz, o vakit en doğru sözü pusatlar söyleyecek" der. İşte yeni bölümden ilk görüntüler.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM FRAGMANI





UYANIŞ SELÇUKLU 25. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uyanış Büyük Selçuklu 25.bölüm fragmanında, Olup bitenlerden haberdar olunca kılık değiştirerek soluğu Başulu'nun yanında alan Hasan Sabbah'ın, 'Senin derununda öyle kasırgalar gizlidir ki, ortaya çıktığı vakit her şeyi yerle bir edebilir!' sözleri damga vurdu.





Hasan Sabbah, Başulu'nun hayatta olduğunu, Sencer'in de Melikşah'ın oğlu olduğunu öğrenir ve 'Bütün Selçuklu toprağı avucumuza düşecek!' diyerek hain planlarına yenilerini ekler.

Öte yandan Markus, Tekiş Bey'e "Eğer Melihşah bu bilgileri öğrenirse, ikimiz için de hiç iyi olmaz!" der. Diğer yandan Melikşah, Hatimi Halifesinin Müslümanlar arasına fitne sokmaması gerektiğini gönderilen elçiye sert bir dille belirtir.

Melikşah, huzuruna çıkan Markus'a savaşa hazır olduklarını ima eder. "Söz vardır savaş bitirir. Söz vardır kelle götürür. Madem savaşı bitirecek bir söz söylemezsiniz, o vakit en doğru sözü pusatlar söyleyecek" der.

Uyanış Büyük Selçuklu 24.son bölümde; Başulu, Melikşah'ın hayatı ve devletin selameti için bu sırrı gizli tutmaya mecbur kaldığını dile getirse de Tapar, seneler boyunca kalbinin üşüdüğünü, annesi varken öksüz kaldığını ve yüreğinden anne sıcaklığını esirgediğini söyleyerek tepkisini belli etmişti.

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Tapar, yıllarca varlığını bilmesine rağmen bir kere dahi karşısına çıkıp oğlu demediği için Başulu'ya yüz çevirse de içi kan ağlar. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde, birçok kişinin bildiği ve kendisini de yakından ilgilendiren hakikati bunca zamandır bilmediği için bir hayli içerlerken, Başulu ise kederden yataklara düşmüştür.

Zengin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun , Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kırıyor.

Yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği, olay örgüsünü Serdar Özonalan kaleme aldığı Akli Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 25. yeni bölümüyle Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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