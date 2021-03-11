11 Mart 2021 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 11:05

Benim Adım Melek 56. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Benim Adım Melek 56. son bölümde; Herkes Alpay ölecek mi diye korkuyla beklerlerken sonunda iyi haber gelir. Alpay uyanır. Ancak Halil'in hapisten kurtulması Alpay'ın vereceği ifadeye bağlıdır. Cumali, Seyitali ve Kerem birbirlerinden habersiz Alpay'ı ifade konusunda ikna etmek için giderler. Alpay Halil'den şikayetçi olacak mı? İşte Benim Adım Melek 56. bölüm tek parça izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

BENİM ADIM MELEK 56. BÖLÜM İZLE (TRT1)





BENİM ADIM MELEK 56. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Adım Melek 56. son bölümde; Defne'yi konağa geri getirmeye çalışan Zümrüt tam başaracakken olan biteni öğrenen Ömer'in verdiği karar her şeyi içinden çıkılmaz bir hale sokacak.

Herkes Alpay ölecek mi diye korkuyla beklerlerken sonunda iyi haber gelir. Alpay uyanır. Ancak Halil'in hapisten kurtulması Alpay'ın vereceği ifadeye bağlıdır.

Kenan Vildan ile karşılaşır ve sonunda onunla konuşur. Bu konuşmadan sonra Kenan, kendisini aşkla beklediğini sandığı Vildan'ın mektuplardan haberi bile olmadığını öğrenebilecek midir?

Şirhanlar ve Karadağlar Alpay'ı ifade konusunda ikna etmeye çalışırken yalnız değillerdir.

Kenan da Alpay'ı sıkıştırır. Her attığı adımda karşısında Kenan'ı bulmaktan sıkılan Alpay, Kenan'dan kurtulmak için nasıl bir plan yapacak?

Cumali, Seyitali ve Kerem birbirlerinden habersiz Alpay'ı ifade konusunda ikna etmek için konuşmaya giderler. Hangisinin söyledikleri Alpay'ın kararında etkili olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.