09 Mart 2021 Salı 19:54 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 19:54

Masumlar Apartmanı, 25. bölümüyle TRT 1'de izleyicisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı 25. bölümde İnci, Han'ın çöplükteki itirafından sonra bir süre kendine gelemez. Evdeki herkesin psikolojik sorunları olması onu epey zorlar. Öte yandan Safiye, İnci'ye tokat atar. TRT 1 Masumlar Apartmanı 25. bölümü tek parça halinde izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız. Masumlar Apartmanı 25. bölüm izle!

Masumlar Apartmanı 25. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Masumlar Apartmanı 25. bölümde Han, İnci'yi yanında tutmak için her şeyi yaparken, İnci onların tedavi olması gerektiğini söylüyor. Safiye hariç hepsi tedavi olmayı kabul edince Safiye, İnci'ye iyice bileniyor. Safiye'nin İnci'ye atacağı tokat, iplerin İnci'nin eline geçmesine neden oluyor. TRT 1 Masumlar Apartmanı 25. bölüm canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklamanız yeterli.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM TRT CANLI İZLE

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE (YOUTUBE)

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Han, İnci'ye sırrını açıklayarak çöp topladığı yerde her şeyi açık eder. İnci ise bu kadarını kaldıramayıp orayı terk eder.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

İnci, Han'la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci'yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır.

Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci'nin kararını bekler.

İnci, Han'la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han'ı hiç beklemediği yerden vurur.

Neriman'ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür.

Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye'nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur.

Gülben ise Esat'ın çay davetinin heyecanı içindedir. Safiye'ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar.

Esra'nın tutum ve davranışlarından hoşnut olmayan Esat ise Gülben'i çay içmeye çağırır. Gülben'in nasıl olduğunu merak ederek beraber çay içme teklifi sunmasının akabinde dışarıda vakit geçirirler. Gülben, bu davetin amacının arkadaşlık olduğunu bilse de duygularını gizlemekte zorlanır.

Evdeki tartışma sırasında Safiye haddini aşıp, İnci'ye tokat atar. Naci'nin tavsiyelerine karşı da agresif cevaplar veren Safiye, sevdiği adamı bile küstürmeyi başarıyor.

Öte yandan Gamze, Neriman'ın da yardımıyla Ege'nin babası Haluk'la tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze'yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler.

Ege'nin babası, evine gelen arkadaşlarının yanında Neriman'a "Benim oğlan sana aşık" diyor. Ege, kendisini arkadaşlarının yanında mahcup eden babasına ne tepki verecek?

Esra, evinin banyosunda Yunan heykeli biblosu bulur. Han'a bu şekilde hitap eden Esra, onun kendisine zarar vereceğini düşünür ve korkuya kapılır.

TRT 1 ekranlarında Salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosunda; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel, Gizem Katmer gibi isimler yer alıyor.