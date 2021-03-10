10 Mart 2021 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:19

Baraj 30. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Salı akşamı yayınlanan Baraj 30. bölümde; Bahar'ıın annesi ölür. Bahar, annesinin ölümünden sonra Nehir'i Nazım'dan uzaklaştırsa da Nehir, Tarık'ı kullanarak Nazım'ı kıskandırmayı ve Nazım'ın ona gelmesini planlar. Baraj 30. son bölümü FOX Tv'den tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Baraj 30. bölüm full izle!

BARAJ 30. BÖLÜM FULL İZLE!

Baraj 30. bölüm FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Bahar, annesinin ölümünden sonra Nehir'i Nazım'dan uzaklaştırsa da Nehir, Tarık'ı kullanarak Nazım'ı kıskandırmayı ve Nazım'ın ona gelmesini planlar.

Barajdan eski bir yüzün hayatlarına aniden girmesi ise herkesi altüst edecektir...

Meryem'in abisi, kardeşini aramaya gelmiştir. Zahra'yı sorguya çeken adam, verdiği cevaplardan şüphelenmiştir. Zahra ise Tarık yardımıyla Meryem'in cesedini taşıyıp gömmeye çalışacaktır.

Ceset yanlarındayken polis engeline takıldılar. Meryem'i ölmemiş gibi giydirip arka koltukta taşıyan Tarık, polisin kendilerini durdurmalarıyla ne yapacaklarını şaşırır.

Bahar, Nazım'ın iş yemeğine gider ve onu Nehir ile baş başa görür. Nazım'dan hesap soran Bahar, işin aslını öğrenince mahcup olur. Hamileliğini öne sürerek Nazım'ı elinde tutmaya çalışır.

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