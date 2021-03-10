10 Mart 2021 Çarşamba 09:34 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:34

Salı akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Salı günü Tv8'de Survivor, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Hekimoğlu, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve FOX Tv'de Baraj dizisi izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 9 Mart 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Baraj yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

9 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mart 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 BARAJ FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 HEKIMOGLU KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BARAJ FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

10 SURVIVOR TV8