10 Mart 2021 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:52

Hekimoğlu 40. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Hekimoğlu'nun Salı akşamı ekrana gelen 40. bölümüne ünlü müzisyen Özkan Uğur'un oyuncu oğlu Alişan Uğur konuk oyuncu olarak katıldı. Alişan Uğur savant sendromu hastası Efe karakterine hayat verdi. Hekimoğlu 40. bölümü full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 40. bölüm izle tek parça! İşte son bölümde yaşananlar...

Hekimoğlu 40. son bölümde Ateş'in sırrı ortaya çıkıyor! Tüm belirtiler, Ateş'in beyin kanseri olduğu yönündedir. Arkadaşları bu durum karşısında ne yıkılır. Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 40. bölüm izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 40. BÖLÜM FULL İZLE

Efe Erdem, savant sendromu olan tanınmış genç bir piyanisttir. Verdiği bir konser sırasında, beklenmedik bir kas spazmı yaşar ve hastaneye kaldırılır. Çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası zihinsel engelli hale gelen ancak bununla birlikte müzikal bir deha geliştiren Efe, Hekimoğlu'nun hemen dikkatini çeker. Hekimoğlu'nun duruma el atmasıyla basit gibi gözüken vaka karmaşık bir hal alacaktır. Hekimoğlu ve ekibi, Efe'yi kurtarabilecek mi?

Zeynep, bulduğu bir uçak bileti rezervasyonu sayesinde Hekimoğlu'nun Ankara'ya gideceğini öğrenir. Bu sıra dışı seyahatin sebebini öğrenmeyi kafaya takan Zeynep, Emre'yi de peşinden sürükler. Başta Hekimoğlu'nun yeni bir işe başvurduğundan şüphelenseler de, İpek ve Orhan'ın da işin içine girmesiyle ortada düşündüklerinden çok daha ciddi bir durum olduğunu anlarlar. Tüm belirtiler, Hekimoğlu'nun beyin kanseri olduğu yönündedir.

İpek'ten Ateş'e tatlı bir ima!

Hamile bir hasta hastaneye gelir. Hem çocuğu hem anneyi kurtarmak için çözüm ararlar. İpek ise hastaya çocuğu konusunda en güvenilir ismin Ateş olduğunu söyler. Anne olmaya çalışan İpek'in bu sözünün altında ne yatıyor? Ateş ile aralarında neler olacak?

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