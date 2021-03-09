09 Mart 2021 Salı 11:51 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:51

Sefirin Kızı 43. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Sefirin Kızı 43. bölümde; Mavi'nin Melek'i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek'in ortada olmaması Sancar ve Güven'i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır. Sefirin Kızı 43. bölümü izlemek isteyenler haberimizdeki Star Tv ve Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler. Sefirin Kızı son bölüm full izle!

Star Tv'de yayınlanan Sefirin Kızı 43. son bölümde; Sancar, kızının velayeti için Güven ile savaşırken, Elvan ise Bora ile olan ilişkisinde radikal bir adım atar. Sefirin Kızı 43. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı 43. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Özellikle Mavi ile Melek'in yakınlaşması izleyenleri duygulandırdı.

SEFİRİN KIZI 43. SON BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya'nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya'yı derinden sarmıştır. Halise'nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu'yu hem de Yahya'yı çok şaşırtacaktır.

Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar'ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.

Elvan, kalbinde kopan fırtınalarla başa çıkmaya çalışırken Gülsiye'yi de sırrına ortak eder. Dükkana gelen sürpriz misafire şaşıran Elvan, Bora ile olan ilişkisinde de radikal bir adım atar.

Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar'ın da dahil olmasıyla Mavi'nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. Sancar ve Mavi'nin asıl yolculuğu kalplerinin sesini dinlemeleriyle başlarken Sancar vermesi gereken çok büyük bir sınavla karşılaşacaktır.

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi, 'Sefirin Kızı' her pazartesi izleyici ile buluşuyor.

Dizide Engin Akyürek 'Sancar Efe' karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise 'Mavi' karakterini canlandırıyor.

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya'nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Muğla'da yapılıyor.

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

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