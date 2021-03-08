08 Mart 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 20:00

Çukur 4. sezon 27. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'un yayınlanan 119. son bölümünde; Yamaç, Çukur'u eski haline getirebilmek için amcasıyla savaşmaya başlar. Öte yandan amcasının Aliço'yu eve aldıkları için aşağılaması izleyenleri kızdırdı. Yamaç'ın bu savaşında Vartolu'nun karşı safta yer alması, eskisi gibi onları düşman konumuna getirecek. Çukur 119. son bölümü Puhu Tv veya Show Tv'den full izlemek isteyenler için Çukur (4.Sezon 27.Bölüm) 119. bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Çukur dizisinin 4.sezon 27. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Yamaç, amcasının annesini sevdiğini öğrenecek mi? Çukur 117. bölümü full izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 4. SEZON 27. BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinin son bölümünü Puhu Tv veya Show Tv bağlantılarından tek parça halinde izleyebilirsiniz.

ÇUKUR 119. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Çukur dizisi, bu hafta yayınlanan 4. sezon 27. bölümünüyle izleyenlerini ekran başına kilitledi. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yeni bölümünde Yamaç, Amcasına karşı savaş açmaya başlar.

ÇUKUR 4. SEZON 27. BÖLÜM ÖZETİ (ÇUKUR 119. BÖLÜM)

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç'ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek.

Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak.

Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

Çukur 119. Bölümde Yamaç'ın annesinden hesap sorduğu bölümde Amca'nın karşısında yer almayı seçen Yamaç, tüm engellere rağmen kendi evine girmeyi başarıyor. İdris Koçovalı'nın Çukur'u için savaşmayı göze alan Yamaç'ın neler yapacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Efsun ile karşı karşıya geldiği anlar izleyenleri heyecanlandırdı.

Yamaç ile Amca'nın birbirine meydan okuduğu tanıtımda Vartolu'nun karşısına çıkan gazeteci kadın dikkat çekiyor. Yamaç, Efsun'a yaşadıklarını açıklamaya çalışırken, Efsun'un korku dolu anları büyük merak uyandırıyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

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Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş

Cumali Amca: Müfit Kayacan

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Celasun: Kubilay Aka

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Feyyaz: Erdağ Yenel

Cennet: Aylin Engör

Seher: Begüm Akkaya

Yasmin: Gamze Doğanoğlu