08 Mart 2021 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:50

Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitleyen sahnelerle TRT 1'de ekrana geldi. Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümünde; Melikşah ile arası giderek açılan Tekiş, Melikşah'ı tahttan indirmek için Türkmen Beylerini kışkırtıp kendi yanına çerkmeye çalışır. Türkmen Beyleri Melikşah'a karşı isyan etmeyi kabul edip Tekiş'in saflarına katılacak mı? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 24. bölümünü izlemek için haberimizdeki "Youtube" ve "TRT izle" bağlantılarına tıklamanız yeterli. Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

TRT izle sitesinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünü izlemek için Google hesabı, Facebook veya mail yoluyla giriş yapmanız yeterli. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 24. son bölüm izleme sayfası ve son bölüm özeti.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 24. BÖLÜM TEK PARÇA (TRT İZLE)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından 25. yeni bölüm önizlemesi yayınlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM ÖNİZLEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 24. bölümüne Melikşah Sultan'ın "Söz bitecek, kılıçlar konuşacak" sözü damga vurdu. Kardeşi Tekiş beyle aralarına düşmanlık giren Melikşah Sultan, Tekiş'i öldürecek mi?

Melikşah'ın Hristiyanların kutsal mızrağını ele geçirmesi ve topraklarına sızan Haçlıları dize getirmesi İslam dünyasındaki itibarını arttırmıştır. Hasan Sabbah, Melikşah'ın yükselen saygınlığını yok etmek için Sencer'i kullanmayı planlamaktadır.

Melik Tapar, annesiyle ilgili sırrı babasına açmak ister fakat Tacülmülk bunun iyi sonuçlar doğurmayacağını söyler. Melikşah Sultan, Sencer'in annesiyle ilgili Tacülmülk ve Terken Hatun'dan hesap sorar. Melikşah Sultan, Başulu Hatun ile ilgili sırrı öğrenecek mi?

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.