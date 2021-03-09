09 Mart 2021 Salı 11:27 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:27

Yasak Elma dizisinin 101. son bölümü ile Pazartesi akşamı izleyenleriyle buluştu.Yasak Elma 101. bölümde; Hasan Ali, Şahika'dan kurtulmak için harekete geçer. Ender ise Şahika'yı hafife almaması konusunda Hasan Ali'yi uyarır. Hasan Ali'nin adamı Şahika'ya saldırır. Uzun bir mücadele sonucunda boynuna ipi dolar. Mahmut, Şahika'yı öldürecek mi? Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 101.Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 101. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.

YASAK ELMA 101. BÖLÜM ÖZETİ

FOX Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma, 101. bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıktı.

Şahika, Hasan Ali'nin tüm huysuzluklarını görmezden geliyor. Şahika tüm kadınsılığıyla Hasan Ali'yi baştan çıkartmaya çalışıyor.

Ender, Hasan Ali beye "Size çok sadık olduğunu düşündüğünüz adamlarınıza dikkat edin! Özellikle Mahmut..." diyerek onu uyarır. Hasan Ali ise yeniden Şahika'yı öldürmeye çalışacaktır.

Hasan Ali, Ender'in konuşması sonrası Mahmut'tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar.

Hasan Ali, Şahika'dan kurtulmak için adamı Mahmut'a onu ortadan kaldırmasını söyler. Ender ise Şahika'yı hafife almaması konusunda Hasan Ali'yi uyarır.

Mahmut, Hasan Ali'nin güvenini kazanmak için gözünü karartıp Şahika'ya karşı komplo planı yapar ve eyleme geçer.

Hasan Ali'nin adamı Mahmut Şahika'ya saldırır. Uzun bir mücadele sonucunda boynuna ipi dolar. Mahmut, Şahika'yı öldürecek mi?

Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu'dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.

Cansu, Çağatay'ı aynı planla ikinci kez vurmaya çalışınca kendini ele veriyor.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

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