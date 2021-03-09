09 Mart 2021 Salı 09:18 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 09:18

Pazartesi akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Pazartesi günü Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur, FOX Tv'de Yasak Elma, Atv'de Maraşlı, Star Tv'de Sefirin Kızı dizisi izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 8 Mart 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Survivor 2021, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı, Yasak Elma ve Sefirin Kızı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

8 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Çukur yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 MARASLI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 CUKUR SHOW TV

4 YASAK ELMA FOX

5 MARASLI ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV