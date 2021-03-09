09 Mart 2021 Salı 10:40 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 10:40

Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. 8 Mart 2021 reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Dün akşam ekranlarda; Survivor 2021, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı, Yasak Elma ve Sefirin Kızı dizisi izleyenleriyle buluştu. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oluyor. Peki bu hafta Pazartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte 8 Mart 2021 reyting sonuçları...

Dün akşam Survivor 2021, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı, Yasak Elma ve Sefirin Kızı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

8 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MARASLI ATV

6 YASAK ELMA FOX

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 MARASLI (OZET) ATV

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

6 MARASLI ATV

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SURVIVOR TV8

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