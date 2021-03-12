11 Mart 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe reytinglerinde dizilerin sıralaması

12 Mart 2021 Cuma 09:21 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 09:21

Perşembe akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Perşembe günü Tv8'de Survivor 2021, Perşembe günü; TRT 1 'de Tövbeler Olsun, Star Tv'de Akprep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev ve FOX Tv'de Mucize Doktor dizileri, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Tv8'de Survivor 2021 programları izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 11 Mart 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Survivor 2021, Tövbeler Olsun, Akprep, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev Mucize Doktor ve Şarkılar Bizi Söyler programı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

11 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Mucize Doktor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Mucize Doktor yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ALEV ALEV SHOW TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 ALEV ALEV SHOW TV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

10 HAVA DURUMU KANAL D