14 Mart 2021 Pazar 09:46 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 09:46

Kardeşlerim 4. bölümüyle Atv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesini konu alıyor. Kardeşlerim 4. bölüme "Benim abim dağ gibi kucaklar hayatı, öyle kocaman elleri..." sözü damga vurdu. Atv'de Cumartesi akşamları yayınlanan dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk yer alıyor. İzleyenlere duygulu anlar yaşatan dizi Kardeşlerim 4. bölümü full izleme linki.

KARDEŞLERİM 4. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kardeşlerim 4. bölümde Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. Nebahat'e videoyu izleterek "Senin çocuklarının babası buz gibi katil..." der.

Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar.

Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur.

Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.

Kadir işten çıkartılır. Aynı zamanda amcaları da işinden olmuştur.

KARDEŞLERİM KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel... Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar... Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Yapımını NGM Media'nın üstlendiği, Nazlı Heptürk'ün yapımcısı olduğu dizinin Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Kardeşlerim dizisinin senaryosunu Gül Abus Semerci yazıyor.

Kardeşlerim Oyuncuları: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Ahu Yağtu (Suzan), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Yiğit Koçak (Ömer), Aylin Akpınar (Emel).