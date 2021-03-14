13 Mart 2021 Reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

14 Mart 2021 Pazar 09:18 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 09:18

Cumartesi reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ilk Aşk, Kardeşlerim dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları, TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 13 Mart 2021 Reyting sonuçları

Cumartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 13 Mart 2021 reyting sonuçları...

13 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Gönül Dağı (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

5 SURVIVOR TV8

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 IBO SHOW STAR TV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KARDESLERIM ATV

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 SURVIVOR TV8

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 IBO SHOW STAR TV

8 IRON MAN (Y.S) KANAL D

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX