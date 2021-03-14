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Dizi

Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

FOX Tv'nin sevilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluştu. Sen Çal Kapımı son bölümde Eda, Deniz ile evlendi ve Serkan'ın hafızası yerine geldi. Diziyi izleyenler bölümün bitmesinin ardından Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu. Peki Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar..

14 Mart 2021 Pazar 12:37 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 12:37
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Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümü izleyenler tarafından merak ediliyor. Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan son bölümünde Eda ve Deniz'in nikah gününde Serkan her şeyi hatırlıyor. Düğüne gelip Eda'ya hatırladığını söylüyor. Eda, nikahın gerçek olmadığını söylüyor fakat işin rengi ortaya çıkıyor. Peki şimdi ne olacak? Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı, her hafta Cumartesi yeni bölümleriyle FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı anda haberimizde yer alacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda ve Deniz nikah masasına oturacaktır. Aydan ve Ayfer nikah olmasın, Eda ve Serkan birleşsin diye plan yapıp Serkan ile Eda'yı bir araya getirir.

Nikah günü Serkan her şeyi hatırlar. Düğüne gelip önce Selin'den özür diler, sonra Eda'ya her şeyi hatırladığını söyler. Eda, nikahın gerçek olmadığını, sadece onun hatırlaması için yaptıkları bir kurgu olduğunu anlatır fakat gerçek böyle değildir.

Deniz, Eda'ya karşı olan duygularından dolayı gerçek bir nikah memuru çağırmıştır. Peki şimdi ne olacak? Sen Çal Kapımı 36. yeni bölümde Eda'nın, Deniz'e yaptığının hesabını sorması bekleniyor.

Sen Çal Kapımı 35. bölüm full izle!

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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