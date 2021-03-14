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Dizi

Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanında sağlık durumu kötüye giden Naci, Safiye'yi bırakıp gitmeye kadar verir. Öte yandan Gülben, Esat ve Esra'nın olduğu bir anda altına kaçırır. Kendisine yardım etmeye çalışan Esat'ın orada olması ve buna şahit olması Gülben'i kahreder. İşte Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı

14 Mart 2021 Pazar 15:49 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 15:49
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Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı, Yayınlanan fragmanda İnci, babasının ölümünden sonra kendini kaybeder. Gözünü karartan İnci, Safiye'nin gözünün içine baka baka eve ayakkabılarıyla girmeye başlar. Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanında Han, Safiye'ye "Bir daha benim karıma el kaldıracak olursan eğer, ben de senin sevdiğinin canını yakarım!" diyerek ablasını tehdit eder. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ilk sahneler.

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı 26. bölümden ilk fragman yayınlandı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ise şöyle:

İnci, babasının ölümünden sonra kendini kaybeder. Gözünü karartan İnci, Safiye'nin gözünün içine baka baka eve ayakkabılarıyla girmeye başlar. Safiye, onun bu halinden korkmuştur.

Han ise ablası Safiye'ye "Bir daha benim karıma el kaldıracak olursan eğer, ben de senin sevdiğinin canını yakarım!" diyerek tehdit eder.

Naci, sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte trene atlayıp gitmeye karar verir. Safiye, İnci'nin yardımıyla onun peşinden gitmek ister fakat yetişemez. Han ise bu durumda ablasına "Benim git dememle gitti. Demek ki seni sevmiyormuş" diyerek onu daha da kötü bir ruh haline sürükler.

Öte yandan Gülben, Esra'nın yanına çıkan Esat'a bakmaya gider. Apartman boşluğunda Esat'ın onu görmesiyle korkup paniğe kapılan Gülben, altına kaçırır. Ne olduğunu anlamaya çalışan Esra ve Esat ona yardım etmeye çalışsa da kimseyi yanına yanaştırmaz. Gülben'in en büyük korkusu başına gelmiştir. Artık Esat onun bu durumunu öğrenecektir. Gülben olduğu yerde çığlık çığlığa bağırarak çömelip kalır.

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