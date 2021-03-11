10 Mart 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba reytinglerinde dizilerin sıralaması

11 Mart 2021 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 09:14

Çarşamba akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Çarşamba günü TRT1'de Benim Adım Melek, FOX Tv'de Masumiyet, Atv'de Kuruluş Osman, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve Kanal D'de Sadakatsiz dizisi izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 10 Mart 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman, Masumiyet ve Sadakatsiz yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

10 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

10 MASUMIYET FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMIYET FOX

5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ESRA EROL'DA ATV

Kuruluş Osman 49. bölüm izle tek parça!

Sadakatsiz 21.bölüm izle!

Masumiyet 3.bölüm izle!