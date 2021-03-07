Sen Çal Kapımı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda, Denizle evlenecek mi?

07 Mart 2021 Pazar 12:52 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 12:52

Sen Çal Kapımı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel canlandırıyor. Sen Çal Kapımı 35. yeni bölüm fragmanında Eda, Deniz ile evlenecek olmanın stresiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da Serkan'ın hafızasının yerine gelmesini umuyor. Eda, gelinliğini denerken yanına gelen Serkan ise onun bu halinden çok etkileniyor. İşte yeni bölümden ilk görüntülerin yer aldığı Sen Çal Kapımı 35. bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 35. BÖLÜM FRAGMANI





Sen Çal Kapımı 35. yeni bölüm fragmanında Serkan arkadaşına Eda ve Deniz'in ciddi ciddi evleneceğini söylerken oldukça endişelidir. Eda ise Serkan'a "Sende Selin'le evleneceksin." diyerek nispet yapar. Eda Serkan'a kendini hatırlatmak için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen istediği sonucu alamadığı için çaresizdir. Deniz ise Eda'ya aşık olmuştur ve Eda 2 gün sonra Deniz ile sahte de olsa nikah masasına oturacaktır. Eda'yı gelinlikle gören Serkan ise "çok güzelsin" der. Sen Çal Kapımı 35. yeni bölümde neler olacak?Eda Denizle evlenmekten vazgeçecek mi?

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Sen Çal Kapımı son bölümde Eda, Serkan'ın onu öpmesiyle her şeyi hatırladığı ümidine kapılır. Neden bunu yaptığını Serkan'a sorarken, Serkan'ın cevabı öfkelenmesine neden olur.

Serkan'ın bu hamlesi ikisi arasındaki aşk oyununu daha da kızıştırır. Peki bu aşk oyununu Eda mı Serkan mı yoksa sadece "aşk" mı kazanacak?

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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