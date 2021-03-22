22 Mart 2021 Pazartesi 11:36 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:36

Masumlar Apartmanı dizisinde psikolog rolünde oynayacak isim belli oldu. Gerçek hayattan uyarlanan ve psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntıların ele alındığı Masumlar Apartmanı'nda Han'ın psikoloğunu canlandıracak isim belli oldu.

TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre ünlü oyuncu Seda Akman dizide psikolog rolünde yer alıyor.

Dizide, Han'ın bir psikoloğa gideceğinin belli olmasının ardından, Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın diziye transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak Seda Akman'ın fragmanda psikolog olarak yer alması söz konusu iddiayı yalanlamış oldu.

Yeni bölümde İnci'nin tavsiyesi üzerine Han, psikoloğa giderek neden çöp topladığını anlatmaya başlayacak.

Masumlar Apartmanı'nın psikoloğu Seda Akman kimdir?





MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

İnci'nin babasının ölmesi, Safiye'nin Naci'yi kaybedeşi ve Gülben'in Esat ile Esra'yı görerek kriz geçirmesi herkesi üzdü.

Masumlar Apartmanı dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi. Fakat bu kez izleyenler sosyal medyada isyan etti. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde herkesi hüzün sardı. Babasını kaybeden İnci, Safiye'den de yediği tokatla saldırganlaştı. Safiye, İnci'ye sert çıkmak yerine duygusal bir konuşma yaptı. Bu konuşma sayesinde İnci, daha da iyi bir hal aldı.

Gülben, Esat'ın kendisine olan ilgisi ve Esat'ın ona aldığı hediyenin mutluluğunu yaşarken yere çakıldı. Esat'ı Esra'nın evinden çıkarken gören Gülben, Esat'ın Esra'da kaldığını da öğrenince yıkıldı. Kriz geçiren Gülben, televizyon ekranları başındakileri de hüzne boğdu.

Han ise hastalığı iyice ilerleyen Naci'den gitmesini istedi. Safiye'nin karşısında da atak geçiren ve zor anlar yaşayan Naci ise büyük bir üzüntü içinde İstanbul'u ve Safiye'yi terk etmeye karar verdi.

Naci, kızının yanında olabilmek için Ankara'ya döneceğini Safiye'ye söyledi. Ancak Han'ın konuşmalarını duyan Gülben ise Safiye'ye, Naci'nin Han yüzünden gittiğini söyledi. Naci'yi durdurmak isteyen Safiye'nin yardımına ise İnci koştu.

İnci ve Safiye tren garına gitti ancak Naci'yi bulamadı. Trenin hareket etmesi üzerine ise Safiye gözyaşlarına boğuldu.

MASUMLAR APARTMANI 27. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde ise Safiye'yi gören Naci'nin son anda trenden indiği anlar ekrana gelecek.

Naci'yi karşısında gören Safiye ise büyük mutluluk yaşayacak.