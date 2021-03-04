Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Çöp karıştırma hastalığı nedir?

04 Mart 2021 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 12:26

Masumlar Apartmanı Han'ın çöpleri karıştırması ve kağıt parçalarını biriktirmesi yeniden izleyicinin gündemine geldi. Diziyi takip edenler "Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne?" sorusuna cevap aramaya başladı. Çöp karıştırma hastalığı olarak bilinen bu durum, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması ile başlar. İşte dispozofobi ile ilgili merak edilenler.

Masumlar Apartmanı Han hastalığı ne?

Masumlar Apartmanı dizisinde psikolojik rahatsızlıkları olan bir ailenin yaşadığı zorlı-uklar anlatılıyor. Dizide Han karakterinin çöpleri karıştırması ve diğer kardeşlerinin aksine biriktirme durumu izleyicinin dikkatini çekti.

Han'ın gece kağıt-çöp toplamaya çıktığı sahneler yer aldı. Han çocukluğunda annesinin defterlerini çöpe atması üzerine dispozofobi hastalığına yakalanmıştır. Han'ın aynı zamanda oyuncakları çöpe atılmıştır. Oyuncak Han'ın en değerli eşyasıdır. Han o yüzden değerli olan her şeyi korumaktadır.

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Han'ın hastalığı dispozofobi adlı bir hastalıktır.

Dispozofobi nedir?

Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik olarak da geçiyor. Bu hastalık; değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.

Dispozofobi, hayatın bir alanında lazım olur diye bir şeyleri saklamak ile aynı şey değildir. Kompulsif biriktirme hastalığında, saklanan veya biriktirilen şeyler genellikle anlamsızdır ve oldukça düzensiz bir şekilde toplanmadır.

Dispozofobi halk arasında istifçilik diye de bilinen bir tür biriktirme hastalığıdır. Bu hastalığa sahip kişiler değersiz, kullanılmayan veya eski tüm eşyaları atmıyor, biriktiriyor ve zamanla bunlarla duygusal bağ kuruyor. Ancak bu kişilerin koleksiyonculuktan farkı eski, bakımsız eşyaları biriktirmeleridir. Üstelik topladıkları eşyaları düzen içinde biriktirirler. Kullandıkları masa üzerinde bile eşyaları hep düzenli ve intizamlıdır.

Bu hastalık, genellikle çok gizli tutulduğundan kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Hastalar her şeyi biriktirir. En çok biriktirilen eşyalar; kâğıt, gazete, mektup, plastik eşyalar, ev araç gereçleri, torba ve giyim eşyalarıdır. Ayrıca bu hastalarda kişilik bozuklukları da sık görülmektedir. Sorunlarının farkında olmadıkları gibi kendilerine müdahale edilmesine, evlerinin boşaltılmasına çok kızarlar. Hatta eşyalarının atılmasına engel olurlar, bağırırlar ve sakladığı eşyasına zarar gelmesi ya da kaybolması durumunda büyük acılar çekerler.