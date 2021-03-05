Masumlar Apartmanı'nda gelinlik giyen Merve Dizdar'a eşinden komik yorum!

05 Mart 2021 Cuma 10:37 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 10:37

Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Merve Dizdar'ın eşi de, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar.

Gerçek hayatta da esprili kişilikleriyle tanınan çiftin son mesajlaşmaları gündem oldu.

Gürhan Altundaşar sosyal medya hesabından Dizdar'ın dizideki gelinlikli bir karesini paylaştı ve "ben: merhab.. @merveedizdar" dedi. Dizdar ise eşine gülerek "Ya sen kocamsın ayıp ya" yanıtını verdi. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

TRT 1'in en çok izlenen ve salı akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı hem hayatın içinden konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor.

Merve Dizdar'ın 2018 yılında Çok Güzel Haraketler Bunlar 2'de 'Açın kapıyı' repliği ve 'Azeri Hoca' tiplemeleri ile büyük alkış alan oyuncu Gürhan Altundaşar ile dillere destan bir evliliği var. Peki Merve Dizdr ve eşi Gürhan Altundaşar kimdir?

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Merve Dizdar 34 yaşında. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapıyor. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlamış ve halen devam ediyor.

İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluştu.

Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi.

GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR?

1984 Ankara doğumlu aslen Karslı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etti. 2013 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatrolarda yer almaya devam etti.

Gürhan Altundaşar, 2016 yılından bu yana BKM Mutfak'ta, 2019'dan itibaren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor.

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