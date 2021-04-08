08 Nisan 2021 Perşembe 20:00 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 20:00

Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin yeni bölümünde; Yaşadıkları yerden edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda uğradıkları zulümle eksilerek yoluna devam etmektedir. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölümde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM İZLE

Geçtiğimiz hafta TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" yayınlanan ilk bölümüyle izlenme rekoru kırdı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2. yeni bölümünde; Makaryos Lefkoşa'nın düşürülmesi için emir verecek.

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda uğradıkları zulümle eksilerek yoluna devam etmektedir.

Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

Sampson'un özellikle İnci'yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken, Makaryos son darbeyi indirme peşindedir; Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir.

Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa'yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar ve Kıbrıslı Mücahitlerle organize olmasıyla birlikte, Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.



