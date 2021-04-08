08 Nisan 2021 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 20:55

Mucize Doktor 57. bölümüyle bu akşam izleyenleriyle buluşuyor. FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, son bölüme Ali Vefa ve yeni doktor Muhsin arasındaki rekabet damga vurdu. Mucize Doktor 57. bölümde; Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düşer. Kendini tehdit altında hisseden Ali vakayı ondan önce çözmeye karar verir. Sonunda kazanan kim olacaktır? Ali mi? Yoksa Muhsin mi? Mucize Doktor son bölüm ful izleme linki ve yeni bölüm fragmanı. Mucize Doktor 57. son bölüm ful izle FOX Tv!

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 50. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mucize Doktor 50. bölüm izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 57. BÖLÜM FUL İZLE

Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanan bölümüne ünlü oyuncu Serkan Keskin dahil oldu. Serkan Keskini daha önce Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail abi" karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR 57. BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Mucize Doktor 57. bölümde Ferman sol eliyle cerrahlığa dönmeye kararlıdır ama Vuslat onun yerine çoktan birini bulmuştur.

Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düşer. Kendini tehdit altında hisseden Ali vakayı ondan önce çözmeye karar verir.

Ali Vefa, vakayı ondan önce çözmek için Muhsin'in ameliyat etmek üzere olduğu hastasını kaçırır.

Muhsin, Ali'ye "Bir daha hastamı kaçırırsan, buradaki bütün zamanımı sana hayatı zindan etmeye vakfederim. Benimle çatışmak mı? yoksa benden bir şeyler öğrenmek mi? kararını bir an önce ver. Çünkü bir hastaneye 2 mucize doktor fazla" der.

İki dahi doktor şahit olan herkesi şaşkına çeviren, kıyasıya bir mücadeleye girerler. Ali Vefa, bu sözlerin üzerine daha da hırslanır ve kendini Muhsin'in hastasını iyileştirmeye adar.

Sonunda kazanan kim olacaktır? Ali mi? Yoksa Muhsin mi?

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanmıştır. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefa'nın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.