09 Nisan 2021 Cuma 12:00 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 12:00

Alev Alev 22. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev 22. bölümde; Tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Çelebi, serbest kalabilmek için bir plan yapar. Çelebi annesine, tüm suçu ortağı Dursun Yaman'a atmayı ve Ozan'ı öldürteceğini anlatır. Alev Alev 22. bölümü full izlemek isteyenler için Alev Alev son bölüm Show Tv ve Puhu Tv izleme linki haberimizde yer alıyor.

Alev Alev'in son bölümünde Çelebi, Cemre ve Ozan'ın fotoğraflarını çektirip bunu savunmasında kullanmayı planlamaktadır. Öte yandan Çiçek yaşadığı şoku atlatamamıştır. Depoya inen Rüya gördükleri karşısında ne yapacak? Peki yeni bölümde neler oldu? İşte Alev Alev 22. bölüm izleme sayfaları...

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE PUHU TV

Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler..

ALEV ALEV 22. BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV 22. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Alev Alev'in 22. Bölümünde; Tarihi eserlerin yakalanmasından sonra Çelebi iyice köşeye sıkışır. Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler.

Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur. Zor günlerin ardından, Cemre için yeni bir hayat başlamak üzeredir.

İskender, Çiçek'i kurtarabilmek için Bülent'in kafasına vurunca Bülent can verdi. Bülent'in katili olan İskender ile Çiçek büyük bir panik içine girdiler. Polise gitmek isteyen Çiçek'i İskender son anda durdurdu.

İstemeyerek de olsa Bülent'i öldüren İskender vicdan azabıyla Arzu'nun evine geldi. Bu büyük sırrı içinde tutamayan İskender, Arzu'ya olan biten her şeyi anlattı. Arzu, Çiçek yüzünden başına bunların geleceğini bildiğini söyledi.

İskender, annesi Hülya ile birlikte Çelebi'yi görmeye emniyete geldi. Abisinin tarihi eser kaçakçılığı sebebiyle alındığını öğrenen İskender ilk kendisi görüşmek istedi. Çelebi ile görüşen İskender ona yaptıklarının bedelini ödeteceğini söyledi.

Zeyno'nun Ankara'ya döneceğini öğrenen Ömer, özür dilemek için yanına gitti. Zeyno ise özür dilemeye çalışan Ömer'e biz neyiz sorusunu sordu. Ömer bu sorunun cevabını veremediği için dönüp gitti.

Tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Çelebi, serbest kalabilmek için bir plan yaptı ve annesine sadece ona güvenebileneceğini söyledi. Çelebi, tüm suçu ortağı Dursun Yaman'a atacağını ve Ozan'ı öldürteceğini anlattı.

Aynı anda hem kaçakçılık hem de velayet davası olan Çelebi iki büyük darbe birden yedi. Esin Ece'yi bulan ve tanıklık yaptıran Cemre, Güneş'in velayetini kazandı. Dursun Yaman'ın itirafı nedeniyle tutuklu yargınlanma kararı çıkan duruşma sonrasında Çelebi ise cezaevinin yolunu tuttu.

Zaferlerini kutlamak için bir araya gelen Cemre ve arkadaşlarına Ozan'dan güzel bir sürpriz geldi. Ozan sazı eline aldı ve "Güzel Bu Nasıl Sevdaymış" türküsünü çalıp söyledi. Cemre, Ozan'ı hayranlıkla dinledi.

Bülent konusu açıldığında Çiçek'in şüpheli davranışlar sergilediğini fark eden Rüya, Atlas'ın ağzından kaçırdığı sözle hareket etti ve depoya girdi. Depoda Bülent'ten düşen kanlı zinciri bulan Rüya ne yapacağını bilemedi.

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı Alev Alev yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Show TV'de!