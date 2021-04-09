Uyanış Büyük Selçuklu 28. Bölüm Fragmanı yayında! Melikşah, gerçeği öğreniyor!

09 Nisan 2021 Cuma 13:58 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 13:58

Uyanış Büyük Selçuklu 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sencer, babası tarafından hayal kırıklığına uğruyor. Yıllarca babasını bilmeden büyüyen Sencer, annesini de alıp saraydan uzaklaşıyor. Yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği, olay örgüsünü Serdar Özonalan kaleme aldığı Akli Film imzalı tarih ve kurgu türündeki TRT1'in reyting rekormeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 28.bölüm fragmanı haberimizde.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Zengin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun , Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu 28.bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı TRT 1'de olacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜM ÖNİZLEME





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uyanış Büyük Selçuklu 28.bölüm fragmanı aratılırken, Melikşah'ın aleyhinde faaliyetler yürüterek nankörlüğü tercih eden Tekiş, çektirdiklerinin cezasını gözleriyle ödedi.

Selçuklu'nun elinden toprakları alarak hakimiyet kurmak isteyen Sabbah, Mitras'la işbirliği gerçekleştirerek birçok insanın canına kıyıp Şelemzar'ı işgal etti. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde, Sabbah'ın boşluğundan yararlanan Melikşah, üstün zekasını konuşturarak Sabbah'ın emellerini suya düşürüp hezimete uğrattı.

Sabbah, çıkarları doğrultusunda ele geçirdiği Başulu'nun geri verilmesi karşılığında istediklerini yaptırmaya çalışsa da sonucunda ağır darbe almıştır. Tüm bunların dışında yaşamadığını zannettiği Başulu'yu kanlı canlı karşısında gören Melikşah şaşkınlıktan donakalıp olanlara inanmakta uzun süre güçlük çekti.

Kendisine aslında büyük bir yalan söylendiğini öğrenen Melikşah'ın öfke içerisinde hesap sormaya kalkışmasının sahne olduğu Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı TRT 1'de.