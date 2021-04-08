08 Nisan 2021 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:50

Bir Zamanlar Çukurova 91. bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 91.bölüme Demir'in Ümit'le çekilen fotoğrafları damga vurdu. Fikret, annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, yenildiğini kabul eder ve Adana'ya veda etmeye hazırlanır ama Ümit'in onun intikam planlarına dahil olması her şeyi değiştirir. Züleyha, Demir'i affedecek mi? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle Atv! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izle tek parça

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir!

FEKELİ VE LÜTFİYE DOSTLUKLARINI SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN KULLANABİLECEK Mİ?

Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar! Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.

Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

ÜMİT SEVDA'YA "BEN SENİN KIZINIM" DİYOR!

Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir!

Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!

GAFFUR YERSİZ YURTSUZ KALIYOR!

Saniye evden kovunca, huğlarda kalıyorum diyen ama küçük konağa yerleşen Gaffur'un oyunu ortaya çıkıyor! Çıkmakla kalmıyor, herkes durumdan haberdar olunca olaylar büyüyor.

Gaffur'un huğlarda bile yeri kalmıyor. Üstelik bu kez Saniye de ondan temelli vazgeçiyor!