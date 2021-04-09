09 Nisan 2021 Cuma 20:51 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 20:51

Arka Sokaklar 585. bölüm, izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde Giray'ın elinden kaçan Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır! Zeliha, sağ salim bulunacak mı? Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça! Arka Sokaklar 585. bölüm full izle!

Cuma akşamı Kanal D ekranlarında gelen Arka Sokaklar son bölümde Giray, yeniden kaçırdığı Zeliş'e fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya devam ediyor. Tüm ekip ise onları arıyor. Hüsnü kızını bulamadıkça çıldırıyor. Zeliha yaşadığı tramvayı kaldıramıyor! Arka Sokaklar 585. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ARKA SOKAKLAR 585. BÖLÜM FULL İZLE

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ARKA SOKAKLAR 585. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Giray, Zeliş'i kaçırıyor! Hüsnü ise kızının peşine düşüyor. Hüsnü ve ekip, Giray'ın kaçırdığı Zeliha'yı aramaktadır. Herkes Zeliş'i kurtarmak için seferber olur. Zeliş kurtulacak mı?

Giray'ın, Zeliha'yı tekrar kaçırması üzerine tüm emniyet kırmızı alarmdadır. Hüsnü çılgına döner. Tekin'in yaptığı hatanın nasıl sonuçlanacağı bilinemez. Tekin babasından ciddi bir fırça yer. Zeliha arabada seyir halindeyken Giray'ın kafasına şişeyi geçirir. Aldığı darbeyle arabayı zar zor durdurur. Giray kafayı direksiyona çarpmıştır. Zeliha can havliyle kaçmaya başlar. Ayılan Giray'da peşindedir. Ormanlık alanda kaçma kovalama yaşanır. Zeliha artık yaşadıklarına dayanamaz. Zeliha ayıldığında etrafında kimse yoktur ve ciddi bir baş ağrısı çekmektedir. Giray da, Seçkin ve Halis'in gözetimindedir.

Operasyonla Baki yer altı karakoluna alınır, konuşturulur. Ama Zeliha ile ilgili en ufacık bilgiye sahip değildir. Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır...

Yetmişli yaşlarındaki zengin aile babası Timur, yirmilik Semra ile evlendiği gece ölü bulunur. Timur'un yaşı göz önünde bulundurularak evlendikleri ilk gece ölmesinin sebebi doğal yollara bağlansa da, adli tıp raporlarına göre zehirlenerek öldürülmüştür. Semra, sözde ailesiyle birlikte aslında bir dolandırıcılık çetesi üyesidir. Soruşturma devam ettiği sırada Semra ölü bulunur. Bu çeteyle dolaylı yoldan bağlantısı olduğunu öğrendiğimiz özel koruma evi müdürü Rıfat'ın, Semra'nın ölü bulunmasıyla doğrudan bir alakası mı vardır? Ekibimizin olayın suçlularını yakalamanın peşine düşer...