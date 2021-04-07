07 Nisan 2021 Çarşamba 19:51 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 19:51

Masumiyet 7. bölüm FOX Tv'de izleyenleriyle buluştu. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Masumiyet 7. bölümde İlker, Ela'yı geri kazanmak istiyor. Kendisine yeniden güvenemeyen Ela ise unutamadığı halde yeniden güvenemiyor. Ela'yı elde edemeyeceğini anlayan İlker, bu kez kendisinden boşanan İrem'le yeniden barışıyor. İlker'in amacı ne? Masumiyet 7.bölüm izleyemeyenler Masumiyet 7. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

Masumiyet 7. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluştu. İlker'in Ela ve İrem arasındaki ikilemi izleyenlerin kafasını karıştırdı. İlker ne yapmaya çalışıyor? Masumiyet 7. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 7.BÖLÜM FULL İZLE

FOX Tv ekranlarında yer alan Masumiyet dizisinin Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut, yönetmenliğini ise Ömür Atay yapıyor.

MASUMİYET 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Masumiyet dizisi, her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00'da FOX Tv'de.

MASUMİYET 7. BÖLÜM ÖZETİ

Masumiyet 7. bölümde Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale'nin kontrolüne geçer.

Banu'nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale'nin Bahar'a karşı en büyük silahı olur.

Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela'nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer.

Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker'i bulur. Aralarındaki büyük yüzleşme Ela'yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar'ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir.

Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela'nın peşindedir. İrem, Hale'nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela'dadır.

Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun'un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.

Harun, Bahar'ın yanına bir çanta dolusu parayla gelir. Bu parayı kim verdi? Hale, susmaları için rüşvet mi veriyor?

MASUMİYET KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisinin başrollerinde; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe yer alıyor.