7 Nisan 2021 Reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Masumiyet reyting sonuçları!

08 Nisan 2021 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 09:27

Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Çarşamba Total reyting sonuçlarında; Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Masumiyet, Sadakatsiz dizileri mücadele verdi. 7 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte 7 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Çarşamba akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 7 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Masumiyet reyting sonuçları

7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

10 BENIM ADIM MELEK TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MASUMIYET FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D