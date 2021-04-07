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Benim Adım Melek 60. bölüm izle tek parça! Benim Adım Melek son bölüm izle tek parça (60. Bölüm)

Benim Adım Melek 60. bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Benim Adım Melek 60. son bölümde; Melek ve Halil, düğün hazırlığı içindedir. Adana'daki Alpay Halil tarafından yollanan davetiyenin öfkesini kusacak yer arar ve soluğu Antep'te alır. Melek ve Halil'i handaki yemeğe bekleyen iki ailenin sevincine Alpay yine gölge olur. İki aileyi bekleyen kötü sürpriz nedir? Benim Adım Melek son bölüm izle tek parça (60. Bölüm)

07 Nisan 2021 Çarşamba 20:43 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:43
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Benim Adım Melek 60. bölümde izleyenleri duygusal bir bölüm karşılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek 60. bölümde; Vildan'ın Halil ve Melek'in düğün alışverişi için yaptığı listeyi ele geçiren Kenan, listedeki yazıyı görünce beyninden vurulmuşa döner. Kenan'ın içine şüphe tohumları ekilmiştir. Alışveriş listesini yazan Vildan'sa, mektupları yazan kimdir? Benim Adım Melek son bölümü izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 60. bölüm izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

Benim Adım Melek 60. bölümü CANLI izlemek için BURAYA TIKLAYIN! Benim Adım Melek son bölüm izle tek parça (60. Bölüm)

BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM İZLE (TRT1)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Adım Melek 60. son bölümde; Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacaklardır. İki ailenin de beklediği gün gelmiş, heyecanla ve mutlulukla son hazırlıklar yapılır.

Cumali ve Seyitali'nin dünür olma mutluluğu telaşlarından okunur. Defne ve Ömer de dedelerine bu mutlu günde yardım ederler.

Adana'daki Alpay Halil tarafından yollanan davetiyenin öfkesini kusacak yer arar. Funda'nın engellemeye çalışması işe yaramaz ve soluğu Antep'te alır.

Kenan çarşıda Vildan ile karşılaşır. Vildan'ın düğün alışverişi için yaptığı listeyi ele geçiren Kenan, listedeki yazıyı görünce beyninden vurulmuşa döner.

Kenan'ın içine şüphe tohumları ekilmiştir. Alışveriş listesini yazan Vildan'sa, mektupları yazan kimdir?

Melek ve Halil'i handaki yemeğe bekleyen iki ailenin sevincine Alpay yine gölge olur. İki aileyi bekleyen kötü sürpriz nedir?

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