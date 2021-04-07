07 Nisan 2021 Çarşamba 20:46 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:46

Kuruluş Osman 53. bölümüyle izleyicisini yine ekrana kilitledi. ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman 53.bölümde; Hain olduğu ortaya çıkan Dündar Bey, köşe bucak saklanmaktadır. Nikola, Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı yapmayı planlar. Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar. Osman bey amcası Dündar'ı bulabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 53. bölüm izleme linki.

Kuruluş Osman 53. bölümde Osman Bey, Bayhoca'yı almak için harekete geçiyor. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 53. bölümde; Amcasının hain olduğunu öğrenen Osman Bey, "Bugün o hainden başka kimse karşıma çıkmasın. Çıkmasın ki benim gazabıma uğramasın" der. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 53. bölüm izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 53. bölümü seyirciden büyük ilgi gördü. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi.

KURULUŞ OSMAN 54. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 54. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 53.bölüme Osman Beyin, amcası Dündar için söylediği "İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir!" sözü dikkat çekti.

OSMAN BEY'İN TEK HEDEFİ AMCASI DÜNDAR

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak?

Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak?

Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir. Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

NİKOLA, DÜNDAR BEY'İ KOZ OLARAK KULLANIYOR

Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

AYGÜL HATUN, HAZAL HATUN'U ÖLDÜRECEK Mİ?

Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

OBADAKİ HAİN ORTAYA ÇIKTI

Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.