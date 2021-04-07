07 Nisan 2021 Çarşamba 20:43 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:43

Sadakatsiz dizisinin 25. bölümü izleyenleri şaşırtan olaylara sahne oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 25. son bölümde Derin'in ortadan kaybolması olayında düğüm çözülüyor. Asya'ya gelen bir video, olayların akışını değiştiriyor. Çöp dökmeye çıkan Asya, Derin'i sokağında yaralı bir şekilde buluyor. Derin'i kaçıran kişi Asya'nın eski hastası mı? İşte Sadakatsiz 25.bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Derin, yaralı bir şekilde Asya tarafından bulunuyor. Sadakatsiz 25. bölümde Derin bulunuyor. Sadakatsiz son bölüm izle (25. bölüm)

SADAKATSİZ 25.BÖLÜM FULL İZLE KANAL D (SON BÖLÜM)

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ 25. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sadakatsiz 25. bölümde Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Düğüm çözülüyor mu?

DERİN HAMİLE Mİ?

Tam her şey yavaş yavaş ortaya çıkarken Derin cephesinde yaşanan ikinci bir şok ise herkesin kanını donduruyor! Derin'in hasta kayıtları polis tarafından istendiğinde hamile olduğu ortaya çıkıyor.

DERİN'İ ASYA'NIN ESKİ HASTASI MI KAÇIRDI?

Derin'in dayısı Melih, Asya'nın sokağında geç saatte gezinen adamdan şüphelenip durduruyor. Asya'nın eski hastası olan bu adam Derin'i kaçıran kişi mi?

DERİN, ASYA'NIN EVİNE GELİYOR!

Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Çöp dökmeye çıkan Asya, sokağında Derin'i yaralı bir halde kaçarken buluyor. Derin'e ne oldu?

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor. Derin'i kim, neden yaraladı?

Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

SADAKATSİZ ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz'in 25. bölüm fragmanı ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm finaline Derin'in ortadan kaybolması damga vurmuştu.

Son bölümde kaybolan Derin'den hiç bir iz bulunamamıştı. Polisin ormanlık alanda bulduğu ceset, herkeste korkuya neden olmuştu.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...