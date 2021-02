24 Şubat 2021 Çarşamba 16:49 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:49

Deniz Işın kimdir? sorusunun cevabı, Masumiyet dizisini izleyenler tarafından merak edildi. Masumiyet dizisinde İrem karakterini canlandıran Deniz Işın, daha önce birçok reklam filminde yer almıştır. Genç oyuncu daha önce Murat Boz'un 'Gece' şarkısının klibinde oynamıştı. Peki Masumiyet oyuncusu Deniz Işın kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında detaylar....

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Oyuncu Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Deniz Işın, daha sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamlamış ve İstanbul'a taşınmıştır.

2 sene İzmir'de, bir sene de İstanbul'da oyunculuk eğitimi alan Deniz Işın, 2017'de 'Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018'de 'You Can't Take It With You' oyununda da 'Alice' karakterini canlandırmıştır.

Deniz Işın, aynı zamanda pek çok reklam filminde yer almıştır.

DENİZ IŞIN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Daha önce 'Her Yerde Sen' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren Deniz Işın, yakın zamanda ekranlara gelecek olan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinde 'Seda' karakterini canlandırdı.

Son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz'un 'Gece' isimli şarkısının kısa film gibi çekilen video klibinde oynamıştır.

Masumiyet 24 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı 'Masumiyet' dizisinde Deniz Işın, İrem karakterine hayat vermektedir.

Deniz Işın, dizide İrem karakteriyle popüler bir influencer olarak yer alacak.

MASUMİYET İREM ORHUN KİMDİR?

Standart sosyetik güzel etiketinden "içeriklerinin" hakkıyla kurtulmuş popüler bir influencer. Babasının prensesi. Uzun süredir bir dargın bir barışık flört ettiği İlker'le evlenmek onun için adeta yerine getirmesi gereken bir sosyal challenge.

Masumiyet Ela (İlayda Alişan) kimdir?

Masumiyet dizisi İlker (Serkay Tütüncü) kimdir?

Masumiyet dizi oyuncuları ve konusu belli oldu!