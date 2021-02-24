24 Şubat 2021 Çarşamba 19:54 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:54

Masumiyet 1. bölümü ile Çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlandı. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin senaryosunu senaryosunu Sırma Yanık, yönetmenliğini ise Ömür Atay üstleniyor. Masumiyet dizisi oyuncuları arasında Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe gibi isimler bulunuyor. Masumiyet 1. bölüm izle! Masumiyet 1. bölüm tek parça (ilk bölüm)

MASUMİYET 1. BÖLÜM İZLE

"Masumiyet" dizisi, ilk bölümüyle 24 Şubat 2021 Çarşamba akşamı FOX izleyicisiyle buluştu.

"Gerçek ardında iz bırakır!" sloganıyla yayın hayatına güçlü bir giriş yapan Masumiyet dizisinin Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme alıyor.

MASUMİYET 1. BÖLÜM ÖZETİ

Masumiyet 1. bölümde sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

BİR GECEDE DEĞİŞEN HAYATLARIN HİKAYESİ

Bir gece İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir.

Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir.

Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır.

Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İddialı oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir.

Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.

Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Diğer yandan Çocuklarına, özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz (Hülya Avşar), kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar'ın dizide oğlu İlker'e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz'a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.