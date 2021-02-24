24 Şubat 2021 Çarşamba 16:49 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:49

İlayda Alişan kimdir? sorusu Masumiyet dizi izleyenleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. FOX Tv'de yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle televizyon dünyasına damga vuracak. Dizide Ela Yüksel karakterini canlandıran İlayda Alişan ise dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Peki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncunun oynadığı diziler ve hakkında merak edilenler.

MASUMİYET ELA YÜKSEL KİMDİR?

İddialı oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızı olan Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.

Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Bahar'ın 19 yaşındaki kızı. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun en başında... Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.

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