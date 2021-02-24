24 Şubat 2021 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:49

Serkay Tütüncü, Masumiyet dizisinde İlker karakteriyle izleyenlerin merakını cezbetti. Dizinin başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi önemli isimler yer alıyor. Masumiyet dizisinde 35 yaşında narsist bir iş adamını canlandıran Serkay Tütüncü, en son başrol olduğu Bay Yanlış dizisiyle oyunculuk kariyerini pekiştirdi. Peki Masumiyet dizisi İlker kim? Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında ve nereli?

FOX Tv'de Çarşamba akşamları yayınlanacak olan yeni dizi Masumiyet, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Masumiyet dizisinde İlker karakterine can veren Serkay Tütüncü, dizide 2 kadın arasında kalan narsist bir adam olarak rol alıyor. Peki Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü kimdir, nereli ve sevgilisi kim? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler.

Survivor 2016'ın Gönüllüler takımı yarışmacısı Serkay Tütüncü, yarışmanın ardından İnsanlık Suçu dizisiyle oyunculuğa adım attı. Afilli Aşk, Bay Yanlış gibi dizilerde rol alan Tütüncü, Masumiyet dizisiyle birlikte ekranlara döndü. Serkay Tütüncü, Fox Tv'nin yeni dizisi Masumiyet'te İlker karakterine hayat verecek.

MASUMİYET DİZİSİ İLKER KİM?

Masumiyet dizisinde İlker, Otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri irili ufaklı tüm hatalarının üstünü örten annesi arasında kendi kimliğini bulamamış bir narsist.

Varlık, güç ve gösteriş içinde geçen, kişisel başarılarla taçlanan 35 yıllık hayatı bir gecede tepe taklak olurken, o güne kadar cemiyet ve ekonomi sayfalarını süsleyen adı 3. Sayfaya taşınacak.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Gönüllüler takımında yarıştı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa da adım attı.

2016 yılında TV 8'de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında 'İnsanlık Suçu' dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, 1,78 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

Serkay Tütüncü'nün rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Bay Yanlış (Ozan Dinçer) (TV dizisi) 2019 – Afili Aşk (Volkan Çekerek) (TV Dizisi) 2018 – İnsanlık Suçu (Gökhan) (TV Dizisi)

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