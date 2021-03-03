03 Mart 2021 Çarşamba 20:47 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 20:47

Kuruluş Osman 48. bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıktı. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 48. bölümündeki savaş sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümüne Osman Bey'in "İhanetin gölgesi, pusatın şavkıyla biçilir" sözü damga vurdu. Osman Bey'in amcası Dündar Bey ise Osman'ı ortadan kaldırmak için düşmanla iş birliği yapar. Osman Bey, düştüğü tuzakta Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Kuruluş Osman 48. bölüm full izle tek parça!

Kuruluş Osman 48. son bölümde Malhun Hatun, Osman Bey'i Obadaki hainin hemen yanıbaşında olduğu konusunda uyarır. Hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkacak mı? İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 48. bölüm full tek parça izleme sayfası. CANLI izlemek için BURAYA tıklayınız.

KURULUŞ OSMAN 48. BÖLÜM FULL İZLE

Atv kanalının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 48. bölümünün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve 49. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 48. bölümde Osman Bey, obadaki hainin Bizanslılara yardımıyla bir tuzağa çekilir.

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır.

Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar. Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak?

Kuruluş Osman 48. bölümde Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak?

OSMAN BEY'İN YENİ DÜŞMANI KARA ŞAMAN TOGAY

Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder.

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur. Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı?

YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak?