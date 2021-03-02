02 Mart 2021 Salı 20:45 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 20:45

Salı günlerinin izlenme rekoru kıran dizisi Masumlar Apartmanı, 24. bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1 'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 24. bölümde İnci, Han'ı çöplükte yakalıyor. Otoparkta bulduğu eskş arabadaki manken ve peruktan sonra ikinci bir şok yaşayan İnci, bu durumla nasıl baş edecek? İşte kaçıranlar için TRT 1 Masumlar Apartmanı 24. bölüm canlı izleme linki. Masumlar Apartmanı 24. bölüm izle tek parça!

Masumlar Apartmanı 24. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Masumlar Apartmanı 24. bölümde Han'ın önceden çatı katına taşıdığı çöpleri yerinde göremeyen Safiye ve Gülben yıkılır. Safiye krize girer ve Han'ın bütün çabalarına rağmen sakinleşemez. TRT 1 Masumlar Apartmanı 24. bölümü canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklamanız yeterli.

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM CANLI İZLE

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, etkileyici öyküsüyle Salı akşamları izleyiciyle buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM TEK PARÇA (YOUTUBE)

Masumlar Apartmanı 24. bölümde; Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır.

Naci ise ölmeden önce Safiye'ye, kaybettiği yıllarını yaşatmaya çalışır. Onu yeniden hayata bağlayan Naci, hastalığı ilerledikçe bunu yapmakta zorlanacaktır.

İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur.

Arkadaşları arasında popüler olmak için okulda isyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir.

Gülben ise babasının hafızası yüzünden yenden hayal kurmaya başlar. Esat ile Gülben'in evleneceğini sanan babası, bilmeden kızının kötü etkilendiğinin farkında değildir.

İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.