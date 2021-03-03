03 Mart 2021 Çarşamba 10:35 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:35

Hekimoğlu dizisinin 39. bölümü Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Salı akşamları ekrana gelen Hekimoğlu son bölümde Ekip korkunç bir olayla karşı karşıya kalıyor. Bir hasta oldukça kötü durumdadır. Tanı koymaya çalışırken oldukça zorlanırlar. Ateş ise durumu düzeltmeye çalışırken çözüme ulaşır. Ancak geç kalmışlardır... İşte kaçıranlar için Hekimoğlu 39. bölümü full izleme linki ve son bölüm özeti.

Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 39. bölüm full izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 39. BÖLÜM FULL İZLE

Ekip korkunç bir olayla karşı karşıya!

Bir hasta oldukça kötü durumdadır. Tanı koymaya çalışırken oldukça zorlanırlar. Ateş ise durumu düzeltmeye çalışırken çözüme ulaşır. Ancak geç kalmışlardır. Memoli bir şokla hamlede bulunmaya çalışır.

Hekimoğlu 39. son bölümde 16 yaşındaki Aslı ve annesi geçirdikleri araba kazası sonrası hastaneye kaldırılır. Doğuştan hiç acı hissedemeyen Aslı'nın bu çok ender rastlanan durumu, hayatını acı içinde geçiren Hekimoğlu için büyük bir merak unsurudur. Hekimoğlu ve ekibinin yaptığı testleri bir zaman kaybı olarak gören Aslı'nın tek isteği, durumu çok ağır olan annesini görebilmektir. Bu yüzden hastaneyi birbirine katar, ta ki kendi durumu da kötüleşinceye kadar.

Bir yandan Hekimoğlu, Orhan'ı hastanede yeni çalışmaya başlayan Sevda hemşireyle muhabbet ederken görmüştür ve Orhan'ın tüm itirazlarına rağmen ikisinin arasında bir ilişki olduğunu iddia etmektedir. Mehmet Ali yanıldığına dair Hekimoğlu'yla iddiaya girer. İpek ise yeni tanışacağı bir adamla gideceği romantik randevuya hazırlanmaktadır. Hekimoğlu'nun, İpek'i de Orhan'ı da rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Aslı ve annesi iyileşip tekrar birbirlerine kavuşabilecekler mi? İpek, Hekimoğlu'na rağmen güzel bir buluşma yaşayabilecek mi? Hekimoğlu ve Mehmet Ali arasındaki iddiayı kim kazanacak?

Ateş bu kez İpek'in ilişkisini hedef alıyor!

İpek'in parfümünü değiştirmesinden dolayı hayatında yeni biri olduğundan şüphelenen Ateş, yerinde duramıyor. İpek'i akşam yemeğinde yakalıyor ve olanlar oluyor! Ateş, İpek'in randevuya çıktığı kişiye durumu bozucu pek çok şey söylüyor. İpek'in tepkisi ne olacak?

Ateş ilişkiler konusunda Memoli'yi hedef alıyor!

Orhan'ın başarısız ilişkilerine laf atan Ateş bu kez de Memoli'nin aklına giriyor ve yalnızlığı konusunda ona akıl veriyor. Bu konuşmadan çok etkilenen Memoli, Zeynep ve Emre'ye dert yanıyor. Ateş'in konuşmalarından etkilnen Memoli neler yapacak?

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