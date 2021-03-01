01 Mart 2021 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 23:56

Yasak Elma 100.bölümü izleyici karşısına çıktı. FOX Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 100. son bölümde; Çağatay, Cansu ile birlikte çekilen fotoğraflarıyla tehdit ler alır. Diğer yandan Şahika, "Başkan Hanım" karakterine kendini fazla kaptırır. Hasan Ali ise bu durumla baş edemeyince Ender'den yardım ister. Ender'in planı ne? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 100.bölüm İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Yasak Elma 100. bölüm full izle FOX Tv!

YASAK ELMA 100. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

FOX Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma, 100. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.

YASAK ELMA 100. BÖLÜM ÖZETİ

FOX TV'de dördüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkan Yasak Elma'da sular durulmuyor.

Yasak Elma 100. bölümde Şahika, "Başkan Hanım" karakterine kendini fazla kaptırır.

Şahika, Hasan Ali'yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender'i rahatsız eder.

Şahika'nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali'yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika'nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali'nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir.

Hasan Ali, "Denize düşen yılana sarılır" diyerek Şahika'dan kurtulmak için Ender'den yardım ister.

Ender de bu duruma seve seve dahil olur. Hasan Ali'ye "Karşınızda stratejik bir Akrep var!" diyerek planını hayata geçirmeye başlar. Ender'in planı ne?

Çağatay, Cansu ile birlikte çekilen fotoğraflarıyla tehdit ler alır.

Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.

Yıldız ise Çağatay'a revani yapmak isterken Feride Hanım ile başı derttedir.

