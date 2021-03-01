01 Mart 2021 Pazartesi 20:39 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:39

Çukur 4. sezon 26. bölümde yaşananlar izleyenleri derinden etkiledi. Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un 118. bölümünde; Yamaç babasının emaneti olan Çukur'u amcasının elinden alıp eski haline döndürmek için Vartolu'yu ikna etmeye çalışır. Öte yandan Efsun'un Yamaç'a verdiği tepkinin nedeni ise merak konusu. Çukur 118. son bölümü Puhu Tv veya Show Tv'den full izlemek isteyenler için Çukur 4. Sezon 26. Bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Çukur dizisinin 4.sezon 26. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Yamaç, Çukur'u eski haline getirebilecek mi? Çukur 118. bölümü full izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 4. SEZON 26.BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Çukur dizisinin bu hafta yayınlanan 4. sezon 26. bölümü izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı.

ÇUKUR 118. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Show Tv'nin soluksuz izlenen dizisi Çukur'un yayınlanan 118. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi.

ÇUKUR 4. SEZON 26. BÖLÜM ÖZETİ (ÇUKUR 118. BÖLÜM)

Çukur 4.sezon 26.bölümde; Yamaç ve Efsun karşılaşmasında neler olacağı merakla beklenirken, ikilinin yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşattı. Efsun'un Yamaç'a önce sarılması sonra da kafasına vazoyla vurup "Benden uzak dur" demesi izleyenleri şaşırttı.

Yamaç'ın elinden kurtulan Kulkan, hayatta kalmak için Amca'ya karşı son kozunu oynayacak.

Yamaç hem aile içinde yaşananları hem de mahalledeki değişimin arkasında neler olduğunu öğrenir. Amcasının Çukur'u değiştirdiğini gören Yamaç, mahalleyi eski haline getirmek için Vartolu ile konuşur. Vartolu ise çocuğunun yemek masasında öldürülmesini istemediğini, Yamaç'ın yanında olamayacağını söyler. Yamaç "Ya seninle ya da sana rağmen Çukur'u eski haline döndüreceğim" diyerek kararlılığını belli eder.

Bir yandan Yamaç'ı kaybetmekten korkan diğer yandan doğru bildiklerine inanan Vartolu, Amca'nın verdiği görevle nefesleri kesen bir aksiyona girişecek.

Yamaç babasının emaneti olan Çukur'u amcasının elinden alıp eski haline döndürebilecek mi?

Yamaç, Çukur'da gördüğü manzaralardan sonra Amca'nın karşısına geçerek tarafını seçecek.

Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak.